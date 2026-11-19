/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நேற்று (நவ.,17), 360 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. நீர்பிடிப்பு பகுதியில் லேசான மழை பெய்ததால், இன்று (நவ.,18) காலை நீர்வரத்து, 427 கனஅடியாக அதிகரித்தது.
அணையின் மொத்த உயரமான, 44.28 அடியில், 41.82 அடிக்கு நீர் இருப்பு இருந்தது. அணையிலிருந்து தென்பெண்ணையாற்றில் வினாடிக்கு, 360 கனஅடி நீர் திறந்து விடப்பட்டது. வலது, இடது பாசன கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.