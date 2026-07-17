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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கே.ஆர்.பி., அணை, பாரூர் பெரிய ஏரியில் இருந்து முதல்போக சாகுபடிக்கு நீர் திறப்பு

கே.ஆர்.பி., அணை, பாரூர் பெரிய ஏரியில் இருந்து முதல்போக சாகுபடிக்கு நீர் திறப்பு

கே.ஆர்.பி., அணை, பாரூர் பெரிய ஏரியில் இருந்து முதல்போக சாகுபடிக்கு நீர் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:43 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:43 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கே.ஆர்.பி., அணை மற்றும் பாரூர் பெரிய ஏரியில் இருந்து, முதல்போக சாகுபடிக்கு நேற்று தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணை மற்றும் பாரூர் பெரிய ஏரியில் இருந்து முதல்போக சாகுபடிக்கு, கலெக்டர் தினேஷ்குமார், கிருஷ்ணகிரி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முருந்தன், பர்கூர் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கோவிந்தராசன் ஆகியோர் தண்ணீரை திறந்து வைத்து மலர் துாவினர். பின்னர் கலெக்டர் தினேஷ்-குமார், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து, இன்று (நேற்று) முதல் வரும் நவ., 12 வரை, 120 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்-படும். கே.ஆர்.பி., அணை இடது மற்றும் வலதுபுற கால்வாய்-களில், 151 கன அடிநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், 16 பஞ்.,களில், 9,012 ஏக்கர் நஞ்சை பாசன வசதி பெறும். பாரூர் ஏரியில் இருந்து கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிர-தான கால்வாய்களில், முதல்போக சாகுபடிக்கு, 2,397 ஏக்கர் பயன்பெறும் வகையில், வரும் நவ., 22 வரை, 130 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும். பாரூர் பெரிய ஏரியில் தற்போதுள்ள நீர் இருப்பு மற்றும் கால்வாயில் வந்து கொண்டிருக்கும் நீர் வரத்தைக் கொண்டும், பருவ மழையை எதிர்நோக்கியும், கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரதான கால்வாய்கள் மூலம், 70 கனஅடி நீர், முறைப்பாசனம் வைத்து மூன்று நாட்கள் கால்வாயில் தண்ணீர் திறந்தும், நான்கு நாட்கள் மதகை மூடியும் வைக்கப்படுகிறது. எனவே விவசாயிகள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற வேண்டும். மேலும், நீர் பங்கீட்டு பணிகளில் நீர்-வள ஆதாரத்துறையினருக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சபரிநாதன், வேளாண் இணை இயக்குனர் (பொ) உமா, உதவி பொறியாளர்கள் வெங்-கடேஷ், பொன்னிவளவன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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