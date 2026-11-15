நீர் தேக்க தொட்டி இடித்து அகற்றம் ஓராண்டாக ஒகேனக்கல் குடிநீர் இல்லை
நீர் தேக்க தொட்டி இடித்து அகற்றம் ஓராண்டாக ஒகேனக்கல் குடிநீர் இல்லை
ADDED : நவ 14, 2026 04:41 AM
கிருஷ்ணகிரி; காவேரிப்பட்டணம் அருகே, மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியை இடித்து, ஓராண்டை கடந்தும் தொட்டி அமைக்காததால், குடிநீர் இன்றி தவித்து வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணம் ஒன்றியம் எர்ரஅள்ளி பஞ்., தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில், 2013ல், 38 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்து, ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், தொட்டி சேதம் அடைந்ததால் கடந்தாண்டு அக்டோபரில் இடிக்கப்பட்டது. மீண்டும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைக்காததால், ஓராண்டாக ஒகேனக்கல் குடிநீர் இன்றி, இப்பகுதி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து, 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்குவதால், அனைத்து வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் செல்வதில்லை. இது குறித்து கலெக்டரிடம் மனு அளித்தும் பலனில்லை. எனவே, போர்க்கால அடிப்படையில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைத்து, ஒகேனக்கல் குடிநீர் வழங்க வேண்டும்.