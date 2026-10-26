ஆண்டுக்கு ரூ.33 லட்சம் வருவாய்: அடிப்படை வசதியின்றி கெலமங்கலத்தில் வாரச்சந்தை
ஆண்டுக்கு ரூ.33 லட்சம் வருவாய்: அடிப்படை வசதியின்றி கெலமங்கலத்தில் வாரச்சந்தை
UPDATED : அக் 26, 2026 03:27 AM
ADDED : அக் 26, 2026 01:51 AM
கெலமங்கலம்: கெலமங்கலத்தில் ஆண்டுதோறும், 33 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும் வாரச்சந்தையில், அடிப்படை
வசதிகளை கூட டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் செய்து
கொடுக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் நகரில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை நடக்கிறது. இங்கு, ஆடு, மாடு, காய்கறிகள், பழங்கள், வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்த வாரச்சந்தையை, கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் ஏலம் விட்டு, அதன் மூலமாக லட்சக்கணக்கான வருவாய் ஈட்டுகிறது. கடந்த, 10 ஆண்டுக்கு முன் வரை, 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வாரச்சந்தையை தனிநபர்கள் ஏலம் எடுத்தனர். தற்போது ஏலத்தொகை, 33 லட்சம் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
9 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்திருந்த வாரச்சந்தை தற்போது, 3 ஏக்கர் பரப்பளவில் மட்டுமே செயல்படுகிறது. கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்., நிர்வாகத்திற்கு ஆண்டுதோறும், 33 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்த போதும், வாரச்சந்தையில் அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் செய்யவில்லை. ஆடு, மாடுகள் குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லை. விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் சந்தைக்கு வரும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முறையான கழிவறை மற்றும் குடிநீர் வசதி கிடையாது. சந்தை வளாகத்திற்கு அருகே குப்பை தேங்கி கிடக்கிறது.
அதை அப்புறப்படுத்த கூட, கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கழிவுநீர் குட்டையாக தேங்கி உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சந்தை வளாகம் சேறும், சகதியுமாக மாறி விடுகிறது. அசுத்தமான சூழலுக்கு மத்தியில், வியாபாரம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வியாபாரிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சந்தைக்கு வரும் மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்.,க்கு செயல் அலுவலர் பணியிடம் பல மாதமாக காலியாக உள்ளது. அதனால் மக்கள் கூறும் குறைகளை கேட்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க, அதிகாரிகள் யாரும் முன்வருவதில்லை. 20 ஆண்டுக்கும் மேலாக இங்கேயே பணியாற்றும் அலுவலர்கள், அதிகார துஷ்பிரயோகம் மட்டுமே செய்வதாக மக்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். மாவட்ட கலெக்டர் தலையிட்டு, வாரச்சந்தையில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும்.
கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்.,க்கு செயல் அலுவலரை நியமிக்க, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.