கணவரை அரிவாளால் வெட்டிய மனைவி

ADDED : நவ 14, 2026 04:42 AM
கிருஷ்ணகிரி: பர்கூர் அடுத்த பி.ஆர்.ஜி., மாதேப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் தீபா, 26. இவருக்கும் பர்கூரை சேர்ந்த கோபி என்பவருக்கும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி, இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். கோபி, பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். தம்பதியருக்குள் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், கணவரிடம் கோபித்து கொண்ட தீபா, தன் தாய் வீட்டில் ஓராண்டாக வசித்து
வருகிறார்.
இந்நிலையில் கடந்த, 6ல், குழந்தைகளை பார்ப்பதற்காக தீபா வீட்டிற்கு கோபி சென்றுள்ளார். அப்போது அவர்களுக்குள் மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. தீபா, அவரது தாய் முருகம்மாள் சேர்ந்து கோபியை தாக்கி உள்ளனர். தீபா வீட்டிலிருந்த அரிவாளால், கோபியை வெட்டியதில் அவரது இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.இது குறித்து நேற்று முன்தினம் கோபி அளித்த புகாரின்படி, கந்திகுப்பம் போலீசார் தீபா, முருகம்மாள் மீது வழக்கு பதிந்தனர். அதேபோல தீபா அளித்த புகார்படி, கோபி மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.