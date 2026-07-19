கணவரை கைது செய்த போலீசார் உறவினர்களுடன் தர்ணா செய்த மனைவி
கணவரை கைது செய்த போலீசார் உறவினர்களுடன் தர்ணா செய்த மனைவி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:16 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பழைய மத்திகிரியை சேர்ந்தவர் பாபு, 36, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார்; இவர் மீது இரு கொலை, ஒரு வழிப்பறி வழக்கு உள்ளது. கடந்த ஒரு மாதத்-திற்கு முன், பேனர் வைப்பது தொடர்பாக இவருக்கும், மற்-றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்பி-ரச்னை வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இந்நிலையில், மத்திகிரி பஸ் ஸ்டாண்டில் நேற்று முன்தினம் இரவு மதுபோதையில் நின்-றிருந்த பாபு, மக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக கூறி, சட்டம், ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையில், அவரை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றனர். அவர் அங்கிருந்து சென்ற நிலையில், மத்திகிரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நேற்று காலை அவரது வீட்டிற்கு சென்று பாபுவை கைது செய்து ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்தனர். தனது கணவர் தற்போது எந்த குற்ற செயலிலும் ஈடுபடுவ-தில்லை என, போலீசாரிடம் எழுதி கொடுத்துள்ளோம். அப்படி இருந்தும் தனது கணவர் மீது, போலீசார் வேண்டுமென்றே வழக்கு பதிவு செய்வதாக கூறி, பாபு மனைவி ஸ்ரீஷா, 30, தம்பி மோகன், 30, இவரது மனைவி துர்கா, 23, ஆகியோர் நேற்று காலை மத்திகிரி ஸ்டேஷன் முன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்-டனர். வேறொரு வழக்கு சம்பந்தமாக ஸ்டேஷனுக்கு வந்த மஞ்-சுளா, 40, என்ற பெண் போராட்டத்தை தனது மொபைல்-போனில் வீடியோ எடுத்ததுடன், போலீசாருக்கு எதிராக பேசி-யுள்ளார். போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால் அவர்கள் சமாதானமடையாத நிலையில், ஸ்ரீஷா, மோகன், துர்கா மற்றும் மஞ்சுளா ஆகியோரை குண்டு கட்டாக ஸ்டேஷனுக்குள் துாக்கி சென்று, பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எச்சரித்து அனுப்பினர்.