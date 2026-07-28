மேகதாது விவகாரத்தால் பாதிக்கப்படும் போக்குவரத்து ஓசூர் மெட்ரோ ரயிலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குமா அரசு
மேகதாது விவகாரத்தால் பாதிக்கப்படும் போக்குவரத்து ஓசூர் மெட்ரோ ரயிலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குமா அரசு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:01 AM
ஓசூர்; மேகதாது விவகாரத்தால், போராட்டம் தீவிரம-டைந்து வரும் நிலையில், கர்நாடகா - தமிழகம் இடையே அடிக்கடி வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.
அதனால், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு, தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு நகருக்கு மிக அருகாமையில், தமிழக எல்லை நகரான ஓசூர் அமைந்துள்ளது. அதனால், கல்வி, மருத்துவம், வியாபாரம் என பல்வேறு தேவைகளுக்கு, தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்கு சென்று வருகின்றனர். அதனால், பெங்களூரு நகரிலுள்ள ஓசூர் சாலையில், தினமும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கர்நாடகா மாநிலம், பொம்மசந்திரா வரை, அம்-மாநில அரசு மெட்ரோ சேவையை துவங்கியுள்-ளது. அங்கிருந்து, அம்மாநில எல்லையான அத்-திப்பள்ளி வரை, 12 கி.மீ., துாரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டிக்க, அம்மாநில அரசு ஆலோசிக்கிறது. ஏற்கனவே, பொம்மசந்திராவி-லிருந்து, தமிழக எல்லையான ஓசூர் வரை, மெட்ரோ ரயில் சேவையை கொண்டு வர, கடந்த, தி.மு.க., அரசும், கர்நாடகா அரசும் பேசி வந்தன.
இருமாநில அதிகாரிகளும் ஆய்வு செய்தனர். கர்-நாடகா எல்லையான அத்திப்பள்ளி வரை, அம்-மாநில அரசு மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்-டித்தால், அங்கிருந்து, 11 கி.மீ., துாரத்திலுள்ள ஓசூருக்கு நிச்சயம் மெட்ரோ ரயில் வந்து விடும் என்ற நம்பிக்கை, மக்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
மின்சாரம் பிரச்னை
கடந்தாண்டு அக்., மாதம், பொம்மசந்திரா - -ஓசூர் இடையேயான மெட்ரோ ரயில் நேரடி இணைப்பு, 'தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை' என, கர்நாடகா மாநில அரசிற்கு, பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் தகவல் தெரி-வித்தது. அதாவது, பொம்மசந்திரா - ஓசூர் இடையே, 25 கிலோ வாட், 'ஏசி'யை பயன்படுத்தி, மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டிக்க, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் பரிந்துரை செய்துள்ள-தாகவும், பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில்கள், 750 வோல்ட் 'டிசி'யில் இயங்குவதாகவும் தெரிவிக்-கப்பட்டது.
இரு, மின் அளவு மாறுபாட்டால், மெட்ரோ ரயில் சேவையை இயக்குவது கடினம் என்பதால், தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமற்றது என, பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பரேஷன் தெரி-வித்தது.
ஆனால், இரு மாநில அரசு அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தினால், தொழில்நுட்ப பிரச்னையை சரி செய்து, மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டிக்க முடியும். பெங்களூருவில் பணியாற்றும் பலர், அங்குள்ள போக்குவரத்து நெரிசல், விலைவாசி உயர்வு, அதிக வாடகை காரணமாக, ஓசூரில் வசிக்கின்றனர். மெட்ரோ ரயில் சேவை வந்தால், அவர்கள் எளிதாக பெங்களூரு சென்று திரும்ப முடியும்.
தமிழகத்தில் தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள, த.வெ.க., அரசு, மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இன்னும் கையில் எடுக்கவில்லை. ஏற்கனவே, கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிராக-ரிக்கப்பட்ட நிலையில், ஓசூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டமும் கையை விட்டு சென்று விடுமோ என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர்.
எளிதாக பயணிக்கலாம்
தற்போதைய சூழலில், காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட வேண்டும் என, கன்-னட அமைப்புகளும், கட்டக்கூடாது என, தமிழக விவசாயிகளும் போராட்டம் நடத்த துவங்கி உள்-ளனர். போராட்டம் நடக்கும் நாட்களில், இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே பஸ் போக்குவரத்து முடங்கி, பயணிகள் பாதிக்கின்றனர். அதனால், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வந்தால், எந்தவித போராட்டம் நடந்தாலும், இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே மக்கள் எளிதாக பயணிக்க முடியும்.
மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
கர்நாடகா - தமிழகம் இடையே உள்ள நீண்ட கால பிரச்னையான காவிரி நதி நீர் பங்கீடு பற்-றியும், மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது பற்றியும் விவாதிக்க, வரும் ஆக., 3ம் தேதி வருமாறு, கர்-நாடகா முதல்வர் மூலம், தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. தமிழக முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா சென்றால், மேகதாது விவகாரம் மட்டுமின்றி, ஓசூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு, கர்நாடகா மாநில அரசு பல்வேறு வழிகளில் போட்டு வரும் முட்டுக்கட்டைகளை சுட்டிக்காட்டி, இரு மாநில மெட்ரோ ரயில் சேவையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
ஏனெனில், தமிழகத்தில், த.வெ.க., அரசுடன், காங்., கூட்டணியில் உள்ளது. அதனால், கர்நா-டகா மாநில, காங்., அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுக்க, மக்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.