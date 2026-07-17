மிதவை நீச்சலில் கல்லுாரி மாணவி அசத்தல் கின்னஸ் சாதனை புரிய தமிழக அரசு உதவுமா
மிதவை நீச்சலில் கல்லுாரி மாணவி அசத்தல் கின்னஸ் சாதனை புரிய தமிழக அரசு உதவுமா
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:45 AM
கிருஷ்ணகிரி: விளையாட்டுப்பிரிவில் அதீத ஆர்வத்துடன் சாதித்து வரும் கல்-லூரி மாணவி, மிதவை நீச்சலில் கின்னஸ் சாதனை புரிய தமிழக அரசு உதவ வேண்டுமென கோரிக்கை
விடுத்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வெங்கடாபுரம் பஞ்.,க்குட்பட்ட கே.ஏ.,நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமன், 45, ரப்பர் ஸ்டாம்ப் தயா-ரிக்கும் கடை வைத்துள்ளார். இவரது மனைவி வள்ளியம்மாள், 38. இவர்களுக்கு கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி நித்யபாரதி, 18, திவ்யபாரதி, 16, என இரு மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களில் நித்யபாரதி பள்ளிப்பருவத்திலிருந்தே விளையாட்டு-களில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.கூடைப்பந்து போட்டிகளில் பல்வேறு பரிசுகளை வென்றுள்ள இவர், நீச்சல் பயின்றபோது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்-ணத்தில் மிதவை நீச்சலில் கின்னஸ் உலக சாதனை புரிய தமிழக அரசின் உதவியை எதிர்நோக்கி உள்ளார்.
இது குறித்து, நித்ய
பாரதி கூறியதாவது:
நான், கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள ஒரு அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்-ளியில் படித்தேன். ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும்போதிலிருந்து கூடைப்பந்து போட்டிகளில், மாவட்டம், மண்டல அளவில் கடந்த, 2021 முதல், 2024 வரை தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்தோம்.
கடந்த, 2025ல் விளையாட்டு வீராங்கனை சிறப்பு பிரிவில் நாமக்-கலில உள்ள தனியார் இன்ஜி., கல்லூரியில் இடமும் கிடைத்தது. நான் தற்போது ரோபாடிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்க் படித்து வரு-கிறேன். குழு விளையாட்டிலிருந்து, விடுபட்டு, தனித்திறமையை காட்ட நீச்சலில் சாதிக்க முயன்றேன். இதற்காக, பிளஸ் 2 தேர்வு விடுமுறை முதல், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் உள்ள நீச்சல் குளத்தில் பயிற்சி எடுத்தேன். அப்போது, தண்-ணீரில் நீண்ட நேரம், கால்களை அகற்றாமல், கையை தலையில் வைத்து படுத்த நிலையில், மிதவை நீச்சலில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது. இதற்காக கடும் பயிற்சி மேற்-கொண்டு வருகிறேன். ஆனால், இதற்கான பயிற்சியாளரோ, பண வசதியோ இல்லாத நிலையிலும் இதை செய்து வருகிறேன்.
இதில், மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் உள்ள நீச்சல் குளத்தி-லேயே, 1 மணி நேரம் 3 நிமிடம் நீரில் மிதந்து சாதனை படைத்தேன். இது குறித்து தகவல் அறிந்த, 'கின்னஸ் புக் ஆப் ரெக்காடு' அமைப்பினர் கடந்த, 2025 நவ.,9ல், சாதனையாளர் விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கியது. எனக்கு மிதவை நீச்சலில் கின்னஸ் உலக சாதனை செய்ய வேண்டும் என்பதே லட்சியமாக உள்ளது.
ஆனால் இதற்கு, 15 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என கூறு-கின்றனர். எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த எனக்கு, பண வசதி இல்லை. தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் விளையாட்டு துறை
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் விளையாட்டு துறையில்
சாதிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு உதவிகள் செய்யப்-படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர். அதன்படி, எனக்கும் முறையான பயிற்சி அளித்து, மிதவை பயிற்சியில் உலகளவில் சாதிக்க அரசு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.