/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/மின்சாரம் தாக்கி பெண் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 05:45 AM
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தளி:தேன்கனிக்கோட்டை
அடுத்த அகலக்கோட்டை அருகே வனகானப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் சேகர் மனைவி
முனிரத்தினம்மா, 35.
தன் கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடால், 5
ஆண்டுகளாக பிரிந்து, தன் தந்தை வீட்டில் வசிக்கிறார். நேற்று
முன்தினம் நண்பகல், 3:00 மணிக்கு, முனிரத்தினம்மாவின் தந்தை
திம்மப்பா, தாய் சாரதம்மா ஆகியோர், மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டி
சென்றிருந்தனர்.அப்போது, குளிப்பதற்காக வாட்டர் ஹீட்டரை
போட்ட முனிரத்தினம்மா, ஈரமான கையால் சுவிட்சை தொட்டபோது
மின்சாரம் தாக்கி பலியானார். மாலை, 4:30 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்த
பெற்றோர், முனிரத்தினம்மா மின்சாரம் தாக்கி இறந்து கிடப்பதை பார்த்து
அதிர்ச்சியடைந்தனர். தளி போலீசார் சடலத்தை மீட்டு
விசாரிக்கின்றனர்.