லாரி மோதி பெண் பலி பொதுமக்கள் மறியல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:39 AM
ஓசூர்; ஓசூர் அருகே கொத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பார்வதியம்மா, 50. நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு பேரண்டப்பள்ளி அருகே, ஓசூர் - கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்த போது, அவ்வ-ழியாக வந்த லாரி மோதி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இதை கேள்விப்பட்ட அவரது உறவி-னர்கள், சடலத்தை எடுக்க விடாமல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடு-பட்டனர்.
பேரண்டப்பள்ளி பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். அதேபோல், தர்கா அருகிலும் நேற்று மாலை சாலை விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த இரு விபத்து காரணமாக, போக்-குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி நோக்கி சென்ற வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர். மறி-யலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேசி, ஹட்கோ போலீசார் சமாதானப்படுத்தினர். அதன் பின் சட-லத்தை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்-பினர். போக்குவரத்து நெரிசல் சரியாக சில மணி நேரமானது. ஹட்கோ போலீசார் வழக்கு பதிந்து
விசாரிக்கின்றனர்.