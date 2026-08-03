முழங்கால் மூட்டு வலி பாதித்த பெண்ணுக்கு காவேரி மருத்துவமனையில் அதிநவீன சிகிச்சை
முழங்கால் மூட்டு வலி பாதித்த பெண்ணுக்கு காவேரி மருத்துவமனையில் அதிநவீன சிகிச்சை
ADDED : ஆக 03, 2026 01:45 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் காவேரி மருத்துவமனையில், 45 வயது மதிக்கத்தக்க பெண், முழங் கால் மூட்டு வலியால் அனு-மதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு, முழங்காலின் உட்புறத்தில் மட்டும் தீவிரமான மூட்டு தேய்மானம் இருந்தது. அதனால் அவருக்கு, முழு முழங்காலையும் மாற்றாமல், பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை மட்டும் மாற்றும், பகுதி முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய டாக்டர்கள் முடிவெடுத்தனர். அதன்படி, காவேரி மருத்து-வமனை எலும்பியல் நிபுணர்கள் குழுவினர், பகுதி முழங்கால் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தனர்.
இதன் மூலம், அதிநவீன மூட்டு பாதுகாப்பு சிகிச்சைகளில், ஓசூர் காவேரி மருத்துவமனை தன் சிறப்பான மருத்துவத் திறனை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. இப்பெண்ணுக்கு செய்யப்பட்ட பகுதி முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, மிக சிறிய கீறல் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மென்மையான தசைநார்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பெருமளவு ரத்த போக்கும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.அத்துடன், தசைநார்கள் அப்படியே பாதுகாக்கப்படுவதால், முழங்காலின் இயல்பான அசைவுகள், மூட்டின் சமநிலை உணர்வு மாறாமல் இருக்கும். மிக வேகமாக நோயாளி குணமடைவதால், அன்றாட வேலைகளை செய்யும்போது, முழங்கால் முற்றிலும் இயற்கையாக இயங்கும் என, காவேரி மருத்துவமனை டாக்-டர்கள் தெரிவித்தனர்.