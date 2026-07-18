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கிணற்றில் தவறி விழுந்த பெண் சடலமாக மீட்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த பெண் சடலமாக மீட்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:20 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:20 AM

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உத்தனப்பள்ளி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், உத்தனப்பள்ளி அடுத்த சீபம் அருகே துாக்கண்டப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ் மனைவி ராணி, 46. இவரது குடும்பத்தினர் கடந்த, 14ம் தேதி, தளி அருகே உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றுள்ளனர். வீட்டில் தனியாக இருந்த ராணி, அப்பகுதியில் உள்ள நிலத்திற்கு சென்றார். அப்போது, சுற்றுச்-சுவர் இல்லாத கிணற்றில், எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தார்.

வெளியூர் சென்றிருந்ததால், ராணி கிணற்-றுக்குள் விழுந்தது அவரது கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு தெரியவில்லை. நேற்று முன்-தினம் காலை, கிணற்றில் மீன் பிடிக்க சென்ற சிலர், ராணி சடலம் கிணற்றில் மிதப்பதை பார்த்து, உத்தனப்பள்ளி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றிவிசாரிக்கின்றனர்.

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