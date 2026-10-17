வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் மகளிர் விவசாயிகள் தின விழா
வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் மகளிர் விவசாயிகள் தின விழா
ADDED : அக் 17, 2026 04:24 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், எலுமிச்சங்கிரி வேளாண் அறிவியல் மையம் சார்பில், மகளிர் விவசாயிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
வேளாண் அறிவியல் மைய முதுநிலை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர் சுந்தர்ராஜ், நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து பேசுகையில், வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் நோக்கம், செயல்பாடுகள், வழங்கப்பட்ட தொழில் முனைவோர் பயிற்சி பற்றி எடுத்துரைத்தார். மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் செல்வி,'விவசாயத்தில் பெண்கள் அதிக அளவில் பங்கு பெறுவதாகவும், அவர்கள் தொழில் முனைவோராக மாறுவதன் மூலம் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடையமுடியும் என்றார். முன்னதாக, வேளாண் அறிவியல் மைய தொழில் நுட்ப வல்லுனர் செந்தில்குமார் (வேளாண் விரிவாக்கம்) வரவேற்றார்.தொழில் முனைவோர் பயிற்சி பெற்று சாதனையாளராக உள்ள, 5 பெண் விவசாயிகளுக்கு, சிறந்த சாதனையாளர் விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் புனிதவள்ளி, 'வேளாண் துறை மானிய திட்டங்கள், பிரதமரின் விவசாயிகள் கவுரவ நிதி பெறும் வழி முறைகள்' குறித்து எடுத்துரைத்தார். வேளாண் அறியவில் மைய மனையியல் தொழில்நுட்ப வல்லுனர் பூமதி, விவசாய பொருட்களில் மதிப்பு கூட்டுவது குறித்து பயிற்சி வழங்கினார்.