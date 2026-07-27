/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ குடிநீர் கேட்டு பெண்கள் காலி குடங்களுடன் மறியல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:07 AM
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ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த கதவணி கிரா-மத்தில், 250க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இந்த கிராம பகுதியில் மின் மோட்டார் பழுதால் கடந்த, 10 நாட்க-ளுக்கு மேலாக, சரிவர குடிநீர் வரவில்லை. இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் பலமுறை அதிகாரியிடம் முறையிட்டும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், ஆத்திரமடைந்து நேற்று, 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் திருப்பத்துார் - -ஊத்தங்-கரை தேசிய நெடுஞ் சாலையில் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம், ஊத்தங்கரை போலீசார் மற்றும் பி.டி.ஓ., சமா-தான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனடியாக குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்வதாக கூறியதை அடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.