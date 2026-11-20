வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்கக்கோரி தாலுகா ஆபீசில் பெண்கள் தர்ணா
வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்கக்கோரி தாலுகா ஆபீசில் பெண்கள் தர்ணா
ADDED : நவ 20, 2026 01:41 AM
அரூர்: வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்கக்கோரி, அரூர் தாலுகா அலுவலகத்தில், பெண்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அரூர் தாலுகா பையர்நாயக்கன்பட்டி பஞ்.,க்கு உட்பட்ட வெங்கட்ராமபுரத்தில், 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
கல் உடைக்கும் தொழில் செய்து வரும் இப்பகுதி மக்கள், பல ஆண்டுகளாக வீட்டுமனைப்பட்டா கேட்டு, உண்ணாவிரதம், ஆர்ப்பாட்டம், சாலைமறியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினர். ஆனால், இதுவரை வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்கவில்லை.நேற்று மதியம், 3:00 மணி முதல், வெங்கட்ராமபுரத்தை சேர்ந்த, 30க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தங்களுக்கு வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்கக்கோரி, அரூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம், அரூர் தாசில்தார் மனோகரன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து, 5:20 மணிக்கு போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.