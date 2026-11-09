கேதார கவுரி விரதத்தையொட்டி கோவில்களில் பெண்கள் வழிபாடு
கேதார கவுரி விரதத்தையொட்டி கோவில்களில் பெண்கள் வழிபாடு
ADDED : நவ 09, 2026 01:06 AM
கிருஷ்ணகிரி: கேதார கவுரி விரதத்தையொட்டி, பொதுமக்கள் அதிரசம் படைத்து வேண்டுதல் நிறைவேற்றினர்.
தீபாவளி பண்டிகை முதல் நாளும், அடுத்த நாள் அமாவாசை தினத்தில் கேதார கவுரி விரதமும் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்த முறை நேற்று பகல், 12:00 மணி முதல், இன்று (நவ.9) பகல், 12:46 மணி வரை அமாவாசை என்பதால், நேற்று ஒரே நாளில், 90 சதவீத மக்கள் தீபாவளி மற்றும் கேதார கவுரி விரதத்தை கொண்டாடினர்.
கேதார கவுரி விரதம் கடைபிடிக்கும் பெண்கள், அதிரசம் சுட்டு சிலர் வீடுகளிலும், சிலர் கோவில்களுக்கும் சென்று சுவாமிக்கு படைப்பது வழக்கம். அதன்படி, பொதுமக்கள் நேற்று அதிரசம் சுட்டு, கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சுவாமிக்கு படைத்து வேண்டுதல் நிறைவேற்றினர். சுவாமி பாடல் பாடி, சிறப்பு பூஜை மற்றும் பஜனை பாடல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் சிவன், பார்வதி பக்தர்
களுக்கு அருள் பாலித்தனர். இதில், 600க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்றனர்.
இதேபோல், புதுப்பேட்டை சித்தி விநாயகர் கோவில் மற்றும் காவேரிப்பட்டணம் அப்பாசாமி நாயுடு தெரு கவுரி அம்மன் கோவிலில், கேதார கவுரி விரதத்தையொட்டி, பொதுமக்கள் அதிரசம் படைத்து வேண்டி
கொண்டனர்.