/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ வடமாநில தொழிலாளி கார் மோதி உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 03:20 AM
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ஓசூர்: அசாம் மாநிலம், டாரஸ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சித் கைரி, 49. ஓசூர் அடுத்த பேடரப்பள்ளியில் உள்ள தங்கி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
கடந்த, 12 நள்ளிரவில் ஜூஜூவாடி அருகில் பெங்களூரு - ஓசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்ற போது அவ்வழியாக சென்ற இன்னோவா கார் மோதியதில் படுகாயம் அடைந்தார். கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்த ஓசூர் சிப்காட் போலீசார், காரை ஓட்டி வந்த கோவை மாவட்டம், பி.என்.புதுாரை சேர்ந்த கோகுல ஈஸ்வர், 25, என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.