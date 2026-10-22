100 நாள் வேலையில் குறைந்த ஊதியம் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கும் தொழிலாளர்கள்
100 நாள் வேலையில் குறைந்த ஊதியம் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கும் தொழிலாளர்கள்
ADDED : அக் 19, 2026 01:37 AM
அஞ்செட்டி: அஞ்செட்டி அருகே, 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் குறைந்த ஊதியம் வழங்கப்படுவதாக, ஆண், பெண் தொழிலாளர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அடுத்த நாட்றாம்பாளையம் பஞ்., உட்பட்ட அத்திமரத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த ஆண், பெண் தொழிலாளர்கள், ஆரோக்கியபுரம் கோம்பை காடு கிராமத்தில், 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலைகளை செய்கின்றனர். இதற்கு ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் தினமும், 336 ரூபாய் வரை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். ஆனால், நாட்றாம்பாளையம் பஞ்., பகுதிகளில் நடக்கும், 100 நாள் வேலை திட்ட பணிகளுக்கு, முறையாக ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை தொழிலாளர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
இது குறித்து, தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:இப்பகுதியில் கடந்த, 9 வாரமாக பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். முதல் மூன்று வாரங்கள் மட்டும், 300 ரூபாய் கூலி வழங்கப்பட்டது. அதன் பின் மற்ற வாரங்களில், 220 முதல், 240 ரூபாய் வரை மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. பஞ்., நிர்வாகம் ஊதியத்தை குறைத்து விட்டது. இந்த வேலையை நம்பி தான், எங்களது குடும்பமும், வாழ்வாதாரமும் உள்ளது. ஊதியத்தை குறைத்ததால், குடும்ப செலவுகளை ஈடுசெய்ய முடியவில்லை.
நாட்றம்பாளையம் பஞ்.,ல் வாழும் மக்கள், வேறு எந்த பணிக்கும் செல்ல முடியாது. சிறிய தொழிற்சாலைகள் கூட இப்பகுதிகளில் இல்லை. எனவே, அரசு நிர்ணயித்துள்ள, 336 ரூபாய் ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால், வேலையை புறக்கணித்து, போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம். மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார், தளி பி.டி.ஓ.,க்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.