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ஓசூரில் அமைச்சரிடம் மனு கொடுக்க காத்திருந்து ஏமாந்த தொழிலாளர்கள்

ஓசூரில் அமைச்சரிடம் மனு கொடுக்க காத்திருந்து ஏமாந்த தொழிலாளர்கள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:12 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:12 AM

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ஓசூர்: ஓசூர் ஏரித்தெருவில் இயங்கும் ரேஷன் கடையை, உணவுத்-துறை அமைச்சர் வெங்கட

ரமணன் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, உணவு பொருட்கள் இருப்பு குறித்த விபரங்களை பார்வையிட்டார். கக்கனுார் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு சென்ற அவர், ராகி கொள்முதல் நிலையத்தை பார்வையிட்டு, விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.

மேலும், ராகி கொள்முதல் செய்த பின், அதற்கான தொகை, விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என ஆவ-ணங்களை பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து, கெலவரப்பள்ளி அணை அருகே உள்ள இலங்கை தமிழர் முகாமிற்கு சென்ற அமைச்சர், அங்கு வசிக்கும் மக்களுக்கு, உணவு பொருட்கள் முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என்றும், அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார். மேலும், அங்குள்ள ரேஷன் கடையை ஆய்வு செய்தார்.ஓசூர் தின்னுாரிலுள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் அமைச்சர் ஆய்வு செய்ய இருப்பதாக, அவரது சுற்றுப்ப-யண விபரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அங்கு பணி-யாற்றும் தொழிலாளர்கள், குடிநீர், கழிவறை, ஓய்வறை, ஊதிய உயர்வு உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை மனுக்களாக வழங்க, மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தனர். அவர்களுடன் அதிகாரிகளும் நின்-றிருந்தனர். ஆனால், அமைச்சர் அங்கு ஆய்வுக்கு செல்லாததால் அவர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.

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