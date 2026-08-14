பள்ளியில் உலக யானைகள் தின விழா மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசளிப்பு
பள்ளியில் உலக யானைகள் தின விழா மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசளிப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 03:05 AM
அஞ்செட்டி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வனக்கோட்டம், அஞ்செட்டி வனச்சரகம் சார்பில், அஞ்செட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், உலக யானைகள் தின விழா நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டது.
பள்ளி தலைமையாசிரியர் மாதையன் வரவேற்றார். அஞ்செட்டி வனச்ச-ரகர் அருள்குமார் முன்னிலை வகித்தார். 6 முதல், 8ம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவ, மாணவியருக்கு, 'மனிதனும், யானையும் ஒரு சக வாழ்வு' என்ற தலைப்பில் ஓவிய போட்டி, 9 மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு, 'இயற்கையின் காவலன் யானை' என்ற தலைப்பில் பேச்-சுப்போட்டி, பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, 'யானையின் வாழ்விட பாதுகாப்பும், எதிர்காலமும்' என்ற தலைப்பில் கட்டுரை போட்டி நடத்தப்பட்டது.
போட்டிகளில், முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மாணவ, மாண-வியருக்கு, ஓசூர் வனக்கோட்ட உதவி வன பாதுகாவலர் பச-வசிங், பாராட்டு சான்றிதழ்கள் மற்றும் கேடயங்களை வழங்-கினார். தொடர்ந்து, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்திலிருந்து, வன ஓய்வு விடுதி வரை, 1,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாண-வியர், யானையின் முகமூடி அணிந்த பேரணி சென்றனர். பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று நடப்பட்டது. அஞ்செட்டி இன்ஸ்பெக்டர் கந்தவேல், வனவர் ராஜமாணிக்கம்
உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.