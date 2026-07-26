/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கஞ்சா கடத்திய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:24 AM
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ஓசூர்: தமிழக எல்லையான ஓசூர் ஜூஜூவாடி சோதனைச்சாவடியில், எஸ்.எஸ்.ஐ., ரவிச்சந்திரன் மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது, கர்நாடக மாநிலம், பெங்-களூருவிலிருந்து கோவை சென்ற தனியார் ஆம்னி பஸ்சை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
இதில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை டார்லிங் நகரை சேர்ந்த பயணி ஹரி நாராயணன், 30, என்பவ-ருக்கு சொந்தமான பையில், 600 கிராம் கஞ்சா இருந்தது. இவர், தனியார் நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் டெவலப்பராக உள்ளார். அவரை கையும், களவுமாக பிடித்த போலீசார், ஓசூர் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அவரை கைது செய்து, கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.