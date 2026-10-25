அரிவாள், கத்தியுடன் காரில் சுற்றிய வாலிபருக்கு காப்பு
அரிவாள், கத்தியுடன் காரில் சுற்றிய வாலிபருக்கு காப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 04:15 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, கடந்த சில தினங்களாக இரவு நேரத்தில் சுசூகி பிரஸ்ஸோ கார் சுற்றியபடி இருந்தது. காரை போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு, அந்த கார் கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து நின்றது.
காரில் இருந்து இறங்கிய வாலிபர், கொடுவாள், கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை அடுக்கி வைத்தார். ரோந்து பணியில் இருந்த போலீசார், கிருஷ்ணகிரி டவுன் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். எஸ்.ஐ., கணேஷ் மற்றும் போலீசார், காரில் இருந்த வாலிபரை பிடித்தனர்.விசாரணையில் அவர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், கொல்லகொட்டாயை சேர்ந்த சிலம்பரசன், 21, என்பது தெரிந்தது. மேலும் அவரிடம் சிலர், காரை ஆயுதங்களுடன் நாங்கள் சொல்லும் இடத்தில் நிறுத்த வேண்டுமென கூறி அதற்கு, சிறிது பணத்தையும் கொடுத்துள்ளனர். காரின் எண்ணை வைத்து சோதனையிட்டபோது, அது தவறான பதிவெண் என்பது தெரிந்தது.
மேலும், சிலம்பரசனுக்கு பணம் கொடுத்தவர்-களின் மொபைல் எண்கள் அனைத்தும் 'சுவிட்ச் ஆப்' செய்யப்பட்டிருந்தது. பின் நடத்திய விசார-ணையில், சிலம்பரசனுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்-பிக்க வைத்தது கிருஷ்ணகிரி, பழையபேட்-டையை சேர்ந்த ரவுடிகளான குல்பி, 26, பரூக், 23, பெத்ததாளப்பள்ளியை சேர்ந்த சேட்டு, 20, என்பது தெரிந்தது. சிலம்பரசனை கைது செய்த போலீசார் மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.