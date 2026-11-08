/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மொபட் மீது பஸ் மோதி மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 07, 2026 03:41 AM
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கிருஷ்ணகிரி; ஊத்தங்கரை அடுத்த பட்டகானுாரை சேர்ந்தவர் திப்பையன், 77, விவசாயி. இவருடைய மனைவி முருகம்மாள், 72. இருவரும் நேற்று முன்தினம், டி.வி.எஸ்., மொபட்டில் சென்றுள்ளனர்.
மதியம், 2:00 மணியளவில் கணியனுார் அருகே ஊத்தங்கரை - புலியூர் சாலையில் சென்ற போது, பின்னால் வேகமாக வந்த தனியார் பஸ் மோதியதில் இருவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர். இதில், முருகம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். திப்பையன் படுகாயமடைந்தார். விபத்து குறித்து சாமல்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பஸ்சை ஓட்டி வந்த ஊத்தங்கரை அடுத்த கல்குமாரம்பட்டியை சேர்ந்த டிரைவர் பார்த்திபன், 30, மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.