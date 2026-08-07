/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ வெறிநாய் கடிக்கு 10 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:40 PM
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மேலுார்: மேலுார், திருவாதவூர், கிடாரிப்பட்டி, கொட்டாம்பட்டி பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள் பள்ளி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்வோரை விரட்டி கடிக்கின்றன. நேற்று திருவாதவூர் முகமது சபிருல்லா 7, பபிதா 9, துல்கர்னியா 10, மேலுார் கவினேசன் 23, உட்பட 10க்கும் மேற்பட்டோரை கடித்தன.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறகையில், ‘‘ரோட்டில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நாய்கள் ஓடுவதால் விபத்து ஏற்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் நாய்களின் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்’’என்றனர்.