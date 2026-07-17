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﻿ -கஞ்சா வழக்கில் 10 ஆண்டு சிறை 

﻿ -கஞ்சா வழக்கில் 10 ஆண்டு சிறை 

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:04 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:04 AM

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மதுரை: துாத்துக்குடி முத்துராஜா 27, ஒடிசா கஜபதி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுதேஸ்லிமா46. இவர்களிடம் 2023 ல் உசிலம்பட்டி நகராட்சி குப்பைக் கிடங்கு அருகே டவுன் போலீசார் 23.500 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

மதுரை போதைப்பொருள் தடுப்பு வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் விஜயபாண்டியன் ஆஜரானார்.

நீதிபதி சுதாகர் பிறப்பித்த உத்தரவு: முத்துராஜா, சுதேஸ் லிமாவிற்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, தலா ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது என்றார்.

போலீசார் கூறுகையில், ''போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனை குறித்து 91760 79100ல் தகவல் தெரிவிக்கலாம்'' என்றனர்.

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