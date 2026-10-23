த.வெ.க., பிரசாரத்தில் விவகாரமாகும்இரும்பு தடுப்புகளுக்கான செலவு கணக்கு: தேர்தல் கமிஷனில் தி.மு.க., புகார்
த.வெ.க., பிரசாரத்தில் விவகாரமாகும்இரும்பு தடுப்புகளுக்கான செலவு கணக்கு: தேர்தல் கமிஷனில் தி.மு.க., புகார்
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 06:45 PM
– நமது நிருபர் –: தமிழகத்தில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் முதல்வர் விஜய் பிரசாரத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இரும்புத் தடுப்புகளுக்கு ரூ. பல கோடி செலவிட்டுள்ளதாக தேர்தல் கமிஷனுக்கு தி.மு.க., சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் மக்கள் அவரை பார்க்க ரோட்டின் இருபுறமும் இரும்பு தடுப்புகள் வைக்கும் நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. மேட்டூர் அணை தண்ணீர் திறக்க அவர் சென்றபோது பல கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு இதுபோல் இரும்புத் தடுப்புகள் வைத்தது ரூ. பல கோடி செலவானது என அரசியல் கட்சிகள் விமர்சனம் செய்தன.
அதே நடைமுறை தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத் தேர்தலில் விஜய் பிரசாரத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட்டுள்ள கட்டணப் பட்டியல், இரும்புத் தடுப்புக்கு (அயர்ன் பேரிகார்டு) ஒரு மீட்டருக்கு ரூ.175 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி கணக்கிட்டால் இரும்புத் தடுப்புக்கு மட்டும் ரூ. பல கோடியை தாண்டும் என சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
தி.மு.க., தலைமை செயற்குழு உறுப்பினரான வழக்கறிஞர் இளமகிழன் தேர்தல் கமிஷனுக்கு அனுப்பிய புகார் விபரம்:
அக்.2ல் மதுராந்தகம் தொகுதியில் முதல்வர் விஜய் மாமண்டூரில் துவங்கி மாம்பாக்கம் வரை 39 இடங்களில் ரோடு ஷோ சென்றார். இதற்காக ரோட்டின் இருபுறமும், இணைப்பு ரோடுகளின் பக்கவாட்டு ரோடுகளிலும், ஆயிரக்கணக்கான இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இவற்றின் மொத்த நீளம் குறைந்தது 60 கிலோ மீட்டர் (60 ஆயிரம் மீட்டர்) ஆகும். தேர்தல் கமிஷன் கட்டணப் பட்டியலில் உள்ளதுபோல் இரும்புத் தடுப்புக்கு 1 மீட்டருக்கு ரூ.175 கட்டணம் வீதம் கணக்கிட்டால் ரூ.1 கோடியே 5 லட்சம் ஆகிறது.
இதுபோல் இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் தலா 2 நாட்கள் பிரசாரம் செய்துள்ளார். இரும்பு தடுப்புகள் தவிர பிற செலவுகளும் உள்ளன. இந்த விதிமீறல் குறித்து தேர்தல் கமிஷன் விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.