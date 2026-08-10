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மதுரை - வேளாங்கன்னிக்கு தினசரி ரயில் இயக்க வேண்டும்

மதுரை - வேளாங்கன்னிக்கு தினசரி ரயில் இயக்க வேண்டும்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM

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திருப்பரங்குன்றம்: மதுரையில் இருந்து வேளாங்கன்னிக்கு தினசரி ரயில் இயக்க தென்னக ரயில்வே மதுரை கோட்ட பயணிகள் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் சிவசுந்தரம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அவர் கூறியதாவது: மதுரையில் இருந்து தினமும் பலஆயிரம் பக்தர்கள், பயணிகள் காரைக்கால், திருநள்ளாறு, வேளாங்கண்ணி உள்பட பல்வேறு ஆன்மிக தலங்கள் செல்கின்றனர். இவர்களுக்கு மதுரையில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு ரயில் இல்லை. எர்ணாகுளம்-வேளாங்கன்னி ரயில் வாரம் ஒருநாள் வியாழக்கிழமை மட்டும் மதுரை வழியாக இயக்கப்படுகிறது. கேரளாவில் கிளம்பும் இடத்தில் இருந்தே அந்த ரயில் கூட்டமாக வருகிறது.‌ இதனால் மதுரை உட்பட தென்மாவட்டத்தினர் சிரமப்படுகின்றனர்.

மீட்டர் கேஜ் பாதை இருந்த காலத்தில் மதுரை- நாகூருக்கு திருச்சி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் வழியாக தினமும் சாதாரண ரயில் இயக்கப்பட்டது. அகல ரயில் பாதை பணிகள் நடந்தபோது, அந்த ரயில் தற்போது வரை திருச்சியில் இருந்தே இயக்கப்படுகிறது. தற்போது மதுரையில் இருந்து அந்த ரயில் புறப்படுவது முழுமைமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், வேளாங்கன்னி, காரைக்கால் செல்வோர் திருச்சி சென்று, ரயிலிலோ, பஸ்சிலோ செல்கின்றனர். மதுரையில் இருந்து வேளாங்கன்னி அல்லது காரைக்கால் வரை தினமும் திருச்சி, தஞ்சை, கும்பகோணம், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் வழியாக சாதாரண ரயில் இயக்க வேண்டும். இதனை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றார்.

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