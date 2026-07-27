/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ அப்துல்கலாம் நினைவு நாள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை ஹார்விபட்டியில் ஸ்ரீமான் எஸ்.ஆர்.வி., மக்கள் நல மன்றம் சார்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் நினைவு தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
அவரது படத்திற்கு மன்ற தலைவர் அய்யல்ராஜ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். நிர்வாகிகள் அண்ணாமலை, காளிதாசன், வேட்டையார், துர்காராம், சங்கரய்யா, ரவிச்சந்திரன், குப்புசாமி, கந்தராஜ், அரவிந்தன், ஓய்வு பெற்ற மின்வாரிய அதிகாரி ஆனந்தராஜ், மக்கள் நல மைய தலைவர் செல்வராஜ், கே.பி. அனைத்து விளையாட்டு குழு நிர்வாகி பாஸ்கர்பாண்டி பங்கேற்று மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர்.