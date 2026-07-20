விதிமீறும் கல்விநிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை: ஏ.பி.வி.பி., மனு
விதிமீறும் கல்விநிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை: ஏ.பி.வி.பி., மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
மதுரை: ‘அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, அகில பாரத வித்யார்த்தி பரிஷத் (ஏ.பி.வி.பி.,) வலியுறுத்தி உள்ளது.
மதுரை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் தயாளனிடம் ஏ.பி.வி.பி., தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் விஜயராகவன் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: சமீபகாலமாக சிலதனியார் பள்ளிகள் அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக பெற்றோரிடம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் புகார் எழுந்துள்ளது. அதனடிப்படையில் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் உரிய ஆய்வகளை மேற்கொண்டு, விதிமீறும் கல்வி நிறுவனங்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும் மாநிலம் முழுவதும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வரும் போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு, போதைப் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், மாணவர்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனை, பெற்றோர் ஒப்புதலின் பேரில் உடல்நல பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரவித்துள்ளார்.