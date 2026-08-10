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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ முன்னாடியா... பின்னாடியா... ரயில்களில் மகளிர் பெட்டியைத் தேடும் பயணிகள் ஜெனரேட்டர் காரால் பறிபோனதால் இந்த அவலம்

முன்னாடியா... பின்னாடியா... ரயில்களில் மகளிர் பெட்டியைத் தேடும் பயணிகள் ஜெனரேட்டர் காரால் பறிபோனதால் இந்த அவலம்

முன்னாடியா... பின்னாடியா... ரயில்களில் மகளிர் பெட்டியைத் தேடும் பயணிகள் ஜெனரேட்டர் காரால் பறிபோனதால் இந்த அவலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:32 PM

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மதுரை: நவீன எல்.எச்.பி., பெட்டிகள் கொண்ட ரயில்களில் மகளிர் பெட்டி, இரண்டில் இருந்து ஒன்றாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

பழைய ஐ.சி.எப்., பெட்டிகள் உள்ள ரயிலில், முன்னும் பின்னும் மகளிர் பெட்டி இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் பெண்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், கார்டு மற்றும் சரக்குக்கு என தனித்தனி பகுதிகள் இருக்கும். இதில் இரவிலும் பெண்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க முடிந்தது. 

நவீன எல்.எச்.பி., பெட்டிகளில் சத்தம், அதிர்வு, எடையும் குறைவு என்பதால் மணிக்கு 160 கி.மீ., வேகத்தில் இயங்கும். விபத்தின் போது பக்கவாட்டில் கவிழுமே தவிர ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஏறி நிற்காது என்பதால் உயிர்ச் சேதங்கள் குறையும். இதனால் பழைய பெட்டிகள் நவீன பெட்டிகளாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன.  

மாற்றுத்திறனாளிகள் அவதி பழைய பெட்டிகளில், அதன் அடியில் உள்ள அமைப்பின் மூலம் பெட்டிக்கு சப்ளை செய்யப்படுகிறது. நவீன பெட்டிகளில் அவ்வமைப்பு இல்லை. எனவே ரயிலின் முன்புறம் அல்லது பின்புறம் ஒரு மகளிர் பெட்டியை நீக்கிவிட்டு, அதில் ஜெனரேட்டர் கார் இணைக்கப்படுகிறது.  இதனால் இருக்கும் ஒருபெட்டியில் கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

ஸ்டேஷனுக்குள் ரயில் நுழையும் போது, மகளிர் பெட்டி இன்ஜின் அருகிலா, ரயிலின் கடைசியிலா எனத் தெரியாமல், பெண்களும், மாற்றுத் திறனாளிகளும் இடம் பிடிக்க பிளாட்பாரத்தில் அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். பலர் ரயிலை தவற விடுகின்றனர்.

இதற்கென்ன தீர்வு நவீன பெட்டிகள் நீளமானவை என்பதால் 22 பெட்டிகளுடனும் ரயில்களை இயக்க முடியும். அந்தியோதயா (20 பெட்டிகள்), மைசூரு – துாத்துக்குடி (21), திருச்சி – திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி (18), மேட்டுப்பாளையம் – திருநெல்வேலி (17), மேட்டுப்பாளையம் – துாத்துக்குடி (17),  எழும்பூர் – கொல்லம் (17), மதுரை – குருவாயூர் (13) மற்றும் ஆக. 14 முதல் இயக்கப்பட உள்ள மதுரை – புனலுார் (18) ரயில்களில் கூடுதலாக ஒரு மகளிர் பெட்டியை இணைத்து இயக்கலாம். ‘ஹெட் ஆன் ஜெனரேஷன்’ என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இன்ஜினில் இருந்தே பெட்டிகளுக்கு மின் விநியோகம் செய்யலாம். இதன்மூலம் இழந்த ஒரு மகளிர் பெட்டியை மீண்டும் இணைத்து தீர்வுகாணலாம்.

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