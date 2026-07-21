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பயிர் காப்பீடு செய்ய வாங்க

பயிர் காப்பீடு செய்ய வாங்க

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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வாடிப்பட்டி: வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லுார் வட்டார விவசாயிகள் குறுவை நெல் சாகுபடிக்கு பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் காப்பீடு செய்து பயன்பெற வேளாண் உதவி இயக்குனர்கள் பாண்டி, தெய்வேந்திரன் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

விவசாயிகள் சொந்த நிலம், குத்தகை நிலம் உள்ளவர்கள் சிட்டா, அடங்கல், வங்கி பாஸ்புக், ஆதார் அட்டையை கொண்டு இ-சேவை மையம் மூலம் காப்பீடு செய்யலாம். தேசிய, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் பயிர் கடன் பெறும் விவசாயிகள், வேளாண் நகை கடன் பெறாத விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் இணையலாம். கட்டணத்தை தேசிய வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், அரசு பொது சேவை மையங்களில் செலுத்தலாம். நெல் பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.745 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். காப்பீடு செய்ய ஜூலை 31 கடைசி நாள். விபரங்களுக்கு வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், பகுதி உதவி வேளாண்மை, தோட்டக்கலை துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளனர்.

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