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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் மதுரை கடைசி இடம் : 2117 பேரில் 1935 பேர் இன்னும் பணி துவக்கவில்லை

தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் மதுரை கடைசி இடம் : 2117 பேரில் 1935 பேர் இன்னும் பணி துவக்கவில்லை

தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் மதுரை கடைசி இடம் : 2117 பேரில் 1935 பேர் இன்னும் பணி துவக்கவில்லை

UPDATED : ஆக 07, 2026 07:52 PM

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஆக 07, 2026 07:52 PM ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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மதுரை: தமிழகத்தில் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடப்பதில் 25 மாநகராட்சிகளில் மதுரை கடைசி இடத்தில் உள்ளது.

தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் முதற்கட்டமாக ஆக.1 முதல் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது. இதில் பெரும்பாலும் ஆசிரியர்களே ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்காக மதுரையில் ஆக. 31 வரை 'ஆன் டூட்டி' (ஓ.டி.,) வழங்கும்படி பள்ளிகளுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன்படி அரசு, மாநகராட்சி பள்ளிகளில் காலையில் ஒரு தரப்பினரும் (பேட்ச்), மாலையில் ஒரு தரப்பினரும் வீடுவீடாக கணக்கெடுக்கின்றனர். அதேசமயம் உதவிபெறும் பள்ளிகளின் நிலையோ வேறு விதமாக உள்ளது.

வருவாய்த்துறை மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிலர் கூறியதாவது:

இப்பணியில் மதுரை பின்தங்க காரணம் ஒரு ஆசிரியருக்கு 250 முதல் 300 வீடுகளுக்குப் பதில் 800 க்கும் மேல் ஒதுக்கியுள்ளனர். உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மாலை வேளையில்தான் அனுமதிக்கின்றனர். மாலை 5:00 மணிக்கு மேல் விரிவாக்கப் பகுதி வீடுகளை தேடி கணக்கெடுக்கும் முன் நேரமாகி விடுகிறது.

பல ஆசிரியர் குழுக்களுக்கு மேற்பார்வையாளரே நியமிக்காததால், ஆசிரியர்களால் பணிகளை துவக்க இயலவில்லை. ஆசிரியர்களுக்கு உதவ வார்டுகளில் பில்கலெக்டர்கள் நியமித்தும், அவர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை. மாவட்ட, மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவில்லை என்பது குறைபாடாக உள்ளது.

மொத்தமுள்ள 25 மாநகராட்சிகளில் மதுரையில் நியமித்துள்ள 2117 பேரில் 1935 பேர் இன்னும் பணி துவக்கவில்லை. 181 பேரே பணி செய்கின்றனர். ஒருவர் பணி முடித்துள்ளார். இது 8.55 சதவீதம். அதே சமயம் ஈரோடு 77.60 சதவீதத்துடன் முதலிடத்திலும், கரூர் 76.47 சதவீதத்துடன் 2ம் இடத்திலும், ஓசூர் 71.05 சதவீதத்துடன் 3ம் இடத்திலும் உள்ளன. மதுரை 25வது இடத்தில் பின்தங்கியுள்ளது.

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