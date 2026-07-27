சிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் / மண்டல சிலம்பப்போட்டி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
மதுரை: மதுரை சஹோதயா மண்டல அளவிலான சிலம்பப் போட்டியில் மதுரை கிருஷ்ணம்மாள் ராமசுப்பையர் (கே.ஆர்.எஸ்.) சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை படைத்தனர்.
மதுரை சஹோதயா பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு (மண்டலம் 6) சார்பில் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளுக்கிடையேயான மண்டல அளவிலான சிலம்பப் போட்டி ஸ்ரீ அரவிந்தோ மிரா யுனிவர்சல் பள்ளியில் நடந்தது. இதில் 17 வயது மகளிர் ஒற்றைக்கம்பு பிரிவில் கே.ஆர்.எஸ்., பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு மாணவி மிருணாளிகா சவுகே முதலிடம் பெற்றார். 19 வயது ஆடவர் ஒற்றைக்கம்பு பிரிவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் கோகுல் ராஜா 2ம் இடம் பெற்றார். 19 வயது மகளிர் தொடுமுறை பிரிவில் பிளஸ் 2 மாணவி விஜயதர்ஷினி இரட்டைக்கம்பு பிரிவில் பிளஸ் 2 மாணவி ஸ்வேதா 3ம் இடம் பெற்றனர். முதல்வர் சூர்யபிரபா, உடற்கல்வி ஆசிரியர் சக்திபிரகாஷ் பாராட்டினர்.