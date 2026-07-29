அலுவலர்கள் இல்லாமல் திணறும் வணிகவரித் துறை சுழற்சிப்படை
அலுவலர்கள் இல்லாமல் திணறும் வணிகவரித் துறை சுழற்சிப்படை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
மதுரை: மதுரை வணிகவரித்துறை சுழற்சி படைப்பிரிவு அலுவலர்களை நியமிப்பதில் பாரபட்சம் பார்ப்பதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுவதாக அலுவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
வணிகவரித்துறையில் அமலாக்கப் பிரிவின் கீழ் வாகன சுழற்சிப் படைப்பிரிவு (ரோயிங் ஸ்குவாட்) செயல்படுகிறது. இப்பிரிவு நெடுஞ்சாலைகளில் ரோந்து சென்று சரக்கு வாகனங்களை சோதனையிடும் பணியில் ஈடுபடும். மதுரை மண்டலத்தில் உள்ள 8 வாகன சுழற்சி பிரிவுக்கான ஓட்டுனர்கள், பிரிவுக்கு தலா 2 துணை மாநில வரிஅலுவலர்கள் வீதம் 16 பேரை மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள மேலாளராக உள்ளவர்கள் நியமிப்பர்.
இந்நியமனம் பாரபட்சமாக இருப்பதாக புகார் கிளம்பியுள்ளது. இதில் பணியாற்ற விரும்புவோர் ‘செல்வாக்கு’ உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். உரிய ‘கவனிப்பு’ இல்லாவிடில் திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களுக்கு பணியாற்ற அனுப்பிவிடுவதாக புலம்புகின்றனர்.
விடுவிக்கப்பட்ட லாரி மதுரை வணிகவரித்துறையில் 90 சதவீதம் பெண் அலுவலர்களே உள்ளதால், வாகன சுழற்சி படையில் பெண்களே அதிகம் பணியாற்றினர். வேறு அலுவலர்களை நியமிக்க, ‘செல்வாக்கு’ தேவையென்பதால் பலர் விரும்புவதில்லை. இதனால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
சில நாட்களுக்கு முன் சேலத்தில் இருந்து சேலைகள் ஏற்றி வந்த ஒரு லாரி, வாடிப்பட்டி செக்போஸ்டில் பிடிபட்டது. பில் இல்லாமல் வந்ததாக வணிகவரித்துறைக்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டது. ஆட்கள் பற்றாக்குறையால் நீண்ட நேரமாக அதனை விசாரிக்க வணிகவரி அலுவலர்கள் யாரும் அனுப்பப்படவில்லை. தாமதமான நிலையில் அந்த லாரி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக வருவாய் தரும் வணிகவரித் துறையில் இந்த அவலத்தை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.