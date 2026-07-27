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பாலப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க கமிஷனர் உத்தரவு

பாலப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க கமிஷனர் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குமார் மண்டலம் 5ல் திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தார்.

திருப்பரங்குன்றம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் 15வது மத்திய நிதி கமிஷன் திட்டத்தில் ரூ.3.16 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.

கூடுதல் கட்டடத்தில் செயல்பட உள்ள உள், வெளி நோயாளி பிரிவு, காத்திருக்கும் அறை, கழிப்பறை, டாக்டர்கள் அறை, ஆய்வகம், மருந்து வழங்கும் இடம் உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்டு உரிய காலத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க உத்தரவிட்டார்.

எஸ்.ஆர்.வி.நகர் - அமைதிச்சோலை பகுதியை இணைக்கும் சேர்மத்தாய் கண்மாய் இடையே கட்டப்பட்ட பாலம் சேதம் அடைந்துள்ளதை கமிஷனர் பார்வையிட்டு, பாலம் சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டார். ஆய்வின்போது உதவி கமிஷனர் குமரன், உதவி செயற்பொறியாளர் பாலமுருகன், பி.ஆர்.ஓ., விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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