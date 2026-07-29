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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் கேட்டு தொடர் ஆர்ப்பாட்டம்

கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் கேட்டு தொடர் ஆர்ப்பாட்டம்

கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் கேட்டு தொடர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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மதுரை: மதுரை காமராஜ் பல்கலை கல்லுாரி கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு அரசு உத்தரவுப்படி ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொகுப்பூதிய அலுவலர்கள் வலியுறுத்தினர்.

இக்கல்லுாரியில் தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் சார்பில் மூன்றாவது நாள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. கவுரவ விரிவுரையாளர் சங்க செயலாளர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பேசியதாவது: கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் முதல் ரூ. 20 ஆயிரம் வரை உயர்த்தி வழங்கப்பட்ட சம்பளம் 18 மாதம் முன் தேதியிட்டு வழங்கப்பட்டது. நிலுவை தொகையை பிற கல்லுாரிகளில் வழங்கிய நிலையில் இக்கல்லுாரி இதுவரை வழங்கவில்லை. இந்நிதியில் முறைகேடு நடப்பதாக தெரிகிறது.

இதுபோல் பல்கலை சிண்டிகேட் முடிவை மீறி மணிநேரத்தில் (ஹவர்லி பேசிஸ்) பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு உயர்த்தப்பட்ட சம்பள நிலுவை பலருக்கு கிடைக்கவில்லை. அரசு உத்தரவுப்படி கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும். ஆனால் ‘சிண்டிகேட் முடிவு’ எனக் கூறி இக்கல்லுாரியில் ரூ.5 ஆயிரம் மட்டும் வழங்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். 20 ஆண்டுகளாக உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாதது கண்டிக்கத்தக்கது. தற்காலிக ஆசிரியர், பணியாளர்களுக்கு எதிராக செயல்படும் கல்லுாரி முதல்வர் மீது பல்கலை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர். சங்கத் தலைவர் பழனிவேல் நன்றி கூறினார்.

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