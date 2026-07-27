பொறியாளரைக் கண்டித்துகவுன்சிலர்கள் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டியில் மாதந்தோறும் கவுன்சில் கூட்டம் நடத்த மறுக்கும் நகராட்சி பொறியாளரைக் கண்டித்து கவுன்சிலர்கள் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர். உசிலம்பட்டி நகராட்சியின் மாதாந்திர கூட்டம் சில மாதங்களாக முறையாக நடக்கவில்லை. இதனால் பொதுமக்களுக்கான அடிப்படை பணிகளை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் கடைநிலை ஊழியர்களுக்குக் கூட சம்பளம் வழங்காத நிலை நீடிக்கிறது.
கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தை நடத்த வலியுறுத்தி நகராட்சி பொறியாளர் சசிக்குமாரிடம் கவுன்சிலர்கள் பலமுறை முறையிட்டனர். அவர் காலம் தாழ்த்துவதாக காரணம் காட்டி, நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு துணைத் தலைவர் தேன்மொழி தலைமையில் அனைத்து கட்சி கவுன்சிலர்களும் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையறிந்து அங்கு வந்த எம்.எல்.ஏ., விஜய், நகராட்சி அலுவலர்கள், கவுன்சிலர்களிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். ஆக.10 ல் கவுன்சிலர்கள் கூட்டம் நடக்கும் என அறிவித்ததால் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர்.