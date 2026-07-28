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சைபர் கிரைம் விழிப்புணர்வு முகாம்

சைபர் கிரைம் விழிப்புணர்வு முகாம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் கல்லுாரியில், உசிலம்பட்டி கட்டட பொறியாளர்கள் கூட்டமைப்பு, சைபர் கிரைம் போலீசார் சார்பில் சைபர் குற்றங்கள், குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.

முதல்வர் பால்ராஜ் தலைமை வகித்தார். என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட அலுவலர் பால்பாண்டி வரவேற்றார். கூட்டமைப்பு லெனின்சிவா முன்னிலை வகித்தார். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கட்டடப்பொறியாளர்களின் கூட்டமைப்பு முன்னாள் தலைவர் அறிவழகன், எஸ்.ஐ., விஜயபாஸ்கரன் பங்கேற்றனர்.

சைபர் குற்றங்கள், டிஜிட்டல் அரஸ்ட், ஓ.டி.பி., எண்கள் கேட்டு ஏமாற்றப்படுவது, அடுத்தவர் ஐ.டி., கார்டை பயன்படுத்தி குற்றச்செயலில் ஈடுபடுவது குறித்து விளக்கமளித்தனர். சமூக வலைத்தளங்களை வளர்ச்சி பயன்பாட்டாக மாற்றுவது, எந்த வலைத்தளத்திலும் உங்கள் படங்கள், தனிப்பட்ட அடையாளங்களை பதிவிடும் முன்பு, அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமா என உறுதிசெய்து பதிவேற்ற வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்கினர். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன் அல்லது 1930 என்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். சைபர்கிரைம் புகார் வலைத்தளத்தின் மூலமாக புகார் பதிவும் செய்யலாம் என்றனர்.

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