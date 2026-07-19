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வழிகாட்டி பலகை சேதம் தடம்மாறும் வாகனங்கள்

வழிகாட்டி பலகை சேதம் தடம்மாறும் வாகனங்கள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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வாடிப்பட்டி: சமயநல்லுார் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பில் வழிகாட்டி ஊர் பெயர் பலகைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் தடம்மாறி சிரமப்படுகின்றனர்.

மதுரை சமயநல்லுார் வழியாக செல்லும் காஷ்மீர் – கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தினமும் ஏராளமான போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் செல்கின்றன. சமயநல்லுார் ரயில்வே மேம்பால சந்திப்பில் இடது புறமாக இறங்கி மதுரை நகருக்குள்ளும், நேராக விருதுநகர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குசக செல்ல முடியும்.

இந்த சந்திப்பில் நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் வைத்திருந்த பெயர் பலகை சேதமடைந்து விழுந்துள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் நெடுஞ்சாலையின் இந்த சந்திப்பில் நிறுத்தி, பிற வாகனங்களை வழிமறித்து விசாரித்துச் செல்கின்றனர். வட மாநில டிரைவர்கள் வழிமாறி செல்வதும், பின் ரிவர்ஸ் எடுத்து சரியான வழித்தடத்தில் செல்வதாலும் போக்குவரத்து பாதிக்கிறது. விபத்து அபாயமும் உள்ளதால் நெடுஞ்சாலை துறையினர் பெயர் பலகையை நிறுவவும், மேம்பாலத்தில் ஆங்காங்கு உள்ள பெயர் பலகைகளை புதுப்பிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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