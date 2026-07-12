/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ கட்டப்புளி நகரில் அபாய கம்பங்கள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM
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வாடிப்பட்டி: சமயநல்லுார் அருகே கட்டப்புளி நகர் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் மின் கம்பங்களின் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுந்து அபாய நிலையில் உள்ளது.
இத்தெருவில் 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள பிற குடியிருப்புகளுக்கு செல்ல பிரதான வழியாகவும் உள்ளது. இந்த தெருவில் வீடுகளின் வாசற்படிகளை ஒட்டி வடிகால்களிலேயே மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் அடிப்பகுதி சிமென்ட் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகிறது.
இவை மற்ற மின்கம்பங்களை விட பழமையாகவும், உயரம் குறைவாகவும் உள்ளன. மின்கம்பம் உடைந்து விழுமோ என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர். மின்கம்பம் குறித்து அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்து ஒரு மாதமாகியும் நடவடிக்கை இல்லை. தெருவில் உள்ள 2 அபாய மின் கம்பங்களை மாற்ற மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.