தடுப்பணை உயரம் குறைக்க முடிவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
மதுரை: மேலுார் கோட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே பொட்டப்பட்டி, சூரப்பட்டி கிராமங்களில் பெரியாறு பிரதான கால்வாய் மேலுார் பாசன பிரிவு சிங்கம்புணரி பராமரிப்பின் கீழ் உள்ளது. இங்குள்ள பாலாற்றில் 27 ஆயிரத்து 800 மீட்டரில் புதிய தடுப்பணை கட்டுவது தொடர்பாக விவசாயிகள், பொதுமக்கள் இடையே கருத்து வேறுபாடு உள்ளது.
எனவே தடுப்பணை பணி சீராக நடக்க அமைதிப் பேச்சு வார்த்தை மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது. இதில் நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டலை மேம்படுத்த பொதுப்பணித்துறை, நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பில் தடுப்பணை அமைக்கும் திட்டம் முன்மொழியப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக ஆற்றுப்படுகை, கடைமடை விவசாயிகள் குறிப்பாக சிங்கம்புணரி தாலுகா விவசாயிகள் பாசன நீர் கிடைப்பது தொடர்பாக கருத்துக்களை கூறினர். இதையடுத்து அனைத்து தரப்பினரின் கருத்துகளும் கேட்கப்பட்டு, ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் தடுப்பணையின் உயரத்தை 6 அடியில் இருந்து 4.5 அடியாக குறைப்பதற்கு விவசாயிகள், அதிகாரிகள் ஒப்புதல் தெரிவித்தனர்.