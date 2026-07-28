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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ எளிய பதிவேற்றத்திற்கு வழி இருந்தும் சுயகணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பு குறைவு இதுவரை 20 ஆயிரம் பேர்தான் பதிவு

எளிய பதிவேற்றத்திற்கு வழி இருந்தும் சுயகணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பு குறைவு இதுவரை 20 ஆயிரம் பேர்தான் பதிவு

எளிய பதிவேற்றத்திற்கு வழி இருந்தும் சுயகணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பு குறைவு இதுவரை 20 ஆயிரம் பேர்தான் பதிவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM

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மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் வீடுகள் சுய கணக்கெடுப்பு பணியில் இதுவரை 20 ஆயிரம் பேர்தான் தங்கள் வீடுகள் குறித்த வினாக்களுக்கு விடையளித்து பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் துவங்க உள்ளன. முதற்கட்டமாக ஆக.1 முதல் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடக்கிறது. இரண்டாம் கட்டமாக அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்க உள்ளது. இப்பணிக்கு முன்னேற்பாடாக சுயகணக்கெடுப்பு பணி ஜூலை 17 ல் துவங்கியது. பொதுமக்கள் அதற்கென உள்ள இணையதளத்தில் (se.census.gov.in) கேட்கப்படும் 33 எளிமையான வினாக்களுக்கு பதிலளித்தால் போதும்.

அதைதொடர்ந்து கணக்கெடுப்பு எண் கிடைக்கும். ஆக.1 முதல் 31 வரை அலுவலர்கள் வீடுவீடாக கணக்கெடுக்க உள்ளனர். அவர்களிடம் ஏற்கனவே செயலியில் பதிவேற்றம் செய்தவர்கள், தங்களுக்கான கணக்கெடுப்பு எண்ணை தெரிவித்தால் போதும். அதனை அலுவலர்கள் தங்கள் அலைபேசியில் பதிவு செய்து ஒப்புதல் அளித்து விடுவர்.

இவ்வகையில் சுய கணக்கெடுப்பில் கடந்த 10 நாட்களில் 29 ஆயிரத்து 450 பேர்தான் பங்கெடுத்துள்ளனர். மதுரை மாவட்டத்தில் வாக்காளர்களே 26 லட்சம் பேர் வரை உள்ளனர். எனவே 30 லட்சம் முதல் 35 லட்சம் பேருக்கு மேல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் 20 ஆயிரம் பேர்தான் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர் என்பது போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததையே காட்டுகிறது.

வாக்காளர் அட்டை, ரேஷன் கார்டுகள் போன்றவற்றை பெறுவதில் காட்டும் ஆர்வத்தை பொதுமக்கள் குறிப்பாக அலைபேசியை அதிகம் பயன்படுத்தும் இளைஞர்கள் இதில் காட்டாதது வியப்பாக உள்ளது. பொதுமக்கள் அதிகளவில் சுயகணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க முன்வரவேண்டும்.

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