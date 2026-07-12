புதுச்சேரியில் கோவில் இடம் மோசடி வழக்கு செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குநர் கைது

புதுச்சேரியில் கோவில் இடம் மோசடி வழக்கு செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குநர் கைது
புதுச்சேரியில் கோவில் இடம் மோசடி வழக்கு செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குநர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில், 50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கோவில் இடத்தை மோசடி செய்த வழக்கில் செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குநரை, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி ரெயின்போ நகரில், காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமாக, 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 64 ஆயிரம் சதுரடி இடம் இருந்தது. அந்த இடம், போலி ஆவணம் தயாரித்து கடந்த 2010ம் ஆண்டு மனைகளாக விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து 2021ம் ஆண்டு கோவில் நிர்வாகம் கொடுத்த புகாரின் பேரில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். அதன் பின் எஸ்.பி., மோகன்குமார் தலைமையிலான சிறப்பு விசாரணைக் குழுவிற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டது.
சிறப்பு குழுவினர் நடத்திய விசாரணையில், கோவில் நிலத்தை போலி உயில் மூலம் தனியார் பெயருக்கு பதிவு செய்து, விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இது தொடர்பாக வில்லியனூர் சார் பதிவாளர் சிவசாமி உள்ளிட்ட 14 பேர், கடந்த 2023ம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் அரசு அதிகாரிகள் சம்மந்தப்பட்டிருப்பதால், வழக்கை லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. அதன்பேரில், எஸ்.பி., நல்லாம்பாபு தலைமையிலான குழுவினர் விசாரித்தனர்.
அதில், கடந்த 2010ம் ஆண்டு உழவர்கரை சப் ரிஜிஸ்டாராக இருந்த, தற்போதைய செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை இயக்குநர் சுரேஷ்ராஜ், காமாட்சி அம்மன் கோவில் நிலத்தை உரிய ஆவணங்கள் இன்றி, தனி நபர்களுக்கு பதிவு செய்து கொடுத்தது தெரியவந்தது.
புதுச்சேரி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், நேற்று அதிரடியாக சுரேஷ் ராஜை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.