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மாவட்ட கபடி போட்டி

மாவட்ட கபடி போட்டி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM

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அலங்காநல்லுார்: அய்யங்கோட்டையில் ஹிந்து முன்னணி, ஹிந்து இளைஞர் முன்னணி அலங்காநல்லுார் தெற்கு ஒன்றியம் சார்பில் இளைஞர் நலன், திறன், வீரம் தலைப்பில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் வேல்முருகன் தலைமை வகித்தார். ஒன்றிய தலைவர் ராஜேஷ், செயலாளர் ஆறுமுகம் முன்னிலை வகித்தனர். போட்டியில் முறையே முதல் 4 இடங்களை நாகமலை புதுக்கோட்டை ரமேஷ் நினைவுக் குழு, காந்திகிராமம் பி.கே.சி., ஸ்போர்ட்ஸ் அணி மற்றும் சீனி பிரதர்ஸ் அணி, அய்யங்கோட்டை பாலாஜி நினைவு குழு அணி பிடித்தன.

ஹிந்து முன்னணி மாநில இணை அமைப்பாளர் பொன்னையா ஜி, பெரியகுளம் குமாரலிங்க சுவாமிகள், மதுரை கோட்ட செயலாளர்கள் கோம்பை கணேசன், பழனி பாலன், மாவட்ட தலைவர் குருஜி ராமச்சந்திரன், மார்நாடு ப்ளூ மெட்டல்ஸ் உரிமையாளர் தவமணி, உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் விஜய் பிரதீப், ஐஸ்வர்யா சிமென்ட் ஒர்க்ஸ் அனந்தகிருஷ்ணன், த.வெ.க., நிர்வாகி முத்துராஜா வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பை, பரிசு வழங்கினர்.

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