/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பிரிவுபசார விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
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மதுரை: மதுரை வேளாண் கல்லுாரி வளாகத்தில் உள்ள சமுதாய அறிவியல் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நான்காம் ஆண்டு பி.எஸ்சி., இரண்டாம் ஆண்டு எம்.எஸ்சி., , ஆராய்ச்சிபடிப்பு மாணவர்களுக்கான பிரிவுபசார விழா நடந்தது.
மாணவர்கள் துவக்கி வைத்தனர். ஒருங்கிணைப்பாளர் கற்பகபாண்டி வரவேற்றார். டீன் காஞ்சனா தலைமை வகித்தார். கோவை வேளாண் பல்கலை இயற்கை வள மேலாண்மை இயக்குனரக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் சுப்புராமு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். ஒருங்கிணைப்பாளர் கலைச்செல்வன் நன்றி கூறினார்.