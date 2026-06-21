சர்ச்சில் கொடியேற்றம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ சர்ச்சில் கொடியேற்றம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:34 PM
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மதுரை: மதுரை அஞ்சல் நகர் இடைவிடா சகாய அன்னை சர்ச் சார்பில், கோவில்பாப்பாகுடி அருகில் புனித அந்தோணியார் சிறிய சர்ச் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் முதலாம் ஆண்டு கொடியேற்றம் நேற்று தொடங்கியது. சென்னை ரட்சகர் சபை பாதிரியார் ஜோசப் கென்னடி கொடியேற்றினார். ஐந்து நாள் விழாவில் ரட்சகர் சபைபாதிரியார்கள் ஆண்டனி பிராங்க், சார்லஸ், சந்தியாகு, ஜான் திருப்பலி நிறைவேற்றவுள்ளனர். ஜூலை 25ல் திருவிழா திருப்பலியை பாதிரியார் சகாய ஆரோக்கியசாமி நிறைவேற்றுகிறார். அன்று மாலை அந்தோணியார் தேர் பவனி நடக்கிறது. தொடர்ந்து கொடியிறக்கப்பட்டு திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது. பாதிரியார் அருள்சேகர் தலைமையில் ஏற்பாடு நடக்கிறது.