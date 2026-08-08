அணிவகுக்கும் வரும் அரசு பஸ்கள் அவதியில் பயணிகள்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
மேலுார்: திருவாதவூருக்கு குறித்த நேரத்திற்கு டவுன் பஸ்கள் வராமல் 2 மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஒரே நேரத்தில் வருவதால் பயணிகள் பல மணி நேரம் காத்துக் கிடக்கும் அவலம் நிலவுகிறது.
பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் – திருவாதவூர் வழித்தடத்தில் 20 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை டவுன் பஸ் இயக்கப்படுகிறது. வழியில் 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் பயன்பெறுகின்றனர். இதில் மாலை நேரத்தில் பஸ்கள் குறித்த நேரத்திற்கு வருவதில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது: 20 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை வர வேண்டிய பஸ் மதியம் 3:00 மணி முதல் மாலை 5:15 வரை வருவதில்லை. அதனால் பள்ளி முடிந்து மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் திருவாதவூர் பஸ் ஸ்டாப்பில் பல மணி நேரம் காத்து கிடக்கின்றனர். மாலை 5:15 மணிக்கு ஒரே நேரத்தில் மூன்று பஸ்கள் அடுத்தடுத்து வந்து செல்கின்றன. நீண்ட நேரம் பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருப்பதை தவிர்க்க மாணவர்கள் பல கி.மீ., துாரம் நடந்து வீடுகளுக்கு செல்கின்றனர். இதுகுறித்து போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.