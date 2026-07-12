அரசு ஊழியர் சங்க பேரவை கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:44 PM
மதுரை: மதுரையில் அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட பேரவை கூட்டம் தலைவர் தமிழ் தலைமையில் நடந்தது. முன்னதாக நடந்த ஊர்வலத்தை மாநில செயலாளர் நீதிராஜா தொடங்கி வைத்தார். மாவட்ட இணைச்செயலாளர் பாண்டிச்செல்வி வரவேற்றார். மாநில செயலாளர் ஜெசி, அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாநில செயலாளர் கிருஷ்ணன், ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் முருகன் முன்னிலை வகித்தனர்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின்படி, ஜனவரி 2026 முதல் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். சத்துணவு ஊழியர்களை கொண்டு காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாவட்ட செயலாளர் சந்திரபோஸ், பொருளாளர் பரமசிவன், துணைத் தலைவர்கள் மகேந்திரன், சந்திரபாண்டி, மனோகரன், இணைச்செயலாளர்கள் பெரியகருப்பன், சுஜாதா, மகளிர் துணைக்குழு அமைப்பாளர் ரம்யா பங்கேற்றனர். இணைச் செயலாளர் ராம்குமார் நன்றி கூறினார்.