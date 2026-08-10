டேக்வாண்டோவில் கின்னஸ் சாதனை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
மதுரை: லார்ஜஸ்ட் டேக்வாண்டோ லெசன் என்ற தலைப்பில் அமெச்சூர் மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு டேக்வாண்டோ சங்கம், ஜே.ஆர். சர்வதேச டேக்வாண்டோ அகாடமி மாணவர்கள் இணைந்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இந்த உலக சாதனை முயற்சி ஐதராபாத்தில் மாஸ்டர் ஜெயந்த் ரெட்டி, மதுரையில் மாஸ்டர் நாராயணன் ஆகியோரால் ஒரே நேரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த சாதனை முயற்சியில் 550 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். மாணவர்கள் தொடர்ந்து 30 நிமிடங்கள் டேக்வாண்டோ பஞ்சஸ், கிக்ஸ், பூம்சே செய்து காட்டினர்.
மாணவர்களுக்கு மாஸ்டர் கார்த்திக், பிரகாஷ் குமார் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினர். இந்த சாதனை முயற்சியை கின்னஸ் உலக சாதனை நடுவர்கள் நேரில் பார்த்து அங்கீகரித்தனர். சாதனை சான்றிதழை கிராண்ட் மாஸ்டர் ஜெயந்த் ரெட்டியிடம் வழங்கினர்.
இதற்கு முன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த 302 பேர் பங்கேற்ற டேக்வாண்டோ பயிற்சியே முந்தைய உலக சாதனையாக இருந்தது. தற்போது 550 மாணவர்கள் பங்கேற்று அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளனர். இந்த சாதனை முயற்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்களை பயிற்சியாளர்கள் முத்துக்குமார், சஞ்சீவ், ரகுராமன், பாலமுருகன், புவனேஸ்வரி, பிலால் பாராட்டினர்.