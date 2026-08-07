-சட்டவிரோத குவாரிகள் : உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:25 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM
மதுரை: ஈரோடு மாவட்டம் வெட்டுக்கட்டுவலசு மோகனசுந்தரம் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மேலுார் அருகே கிடாரிப்பட்டி, திருவாதவூரில் அரசு புறம்போக்கு, தனியார் நிலங்களில் அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக கிராவல் மண் அள்ளப்படுகிறது. கிடாரிப்பட்டியில் அழகர்மலை பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி அடிவாரத்தில் மண் அள்ளுவதால் நீரோடைகள், சிற்றாறுகள் அழிந்துவிட்டன. குளங்கள், கண்மாய்களுக்குரிய நீர்வரத்து வாய்க்கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.மண் அள்ள தடை விதிக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
ஏற்கனவே விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு, அப்பகுதிகளில் குவாரி நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதித்தது.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு நேற்று விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் கோகுல் ஆஜரானார்.
அரசு தரப்பு,‛ சட்டவிரோதமாக குவாரி நடத்தியோர் மீது மேலுார், மேலவளவு போலீசில் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது' என தெரிவித்தது. நீதிபதிகள்,‛வழக்கு பதிந்ததன் அடிப்படையில் எத்தகைய மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது குறித்து அரசு தரப்பில் ஆக.6 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என உத்தவிட்டனர்.